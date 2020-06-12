В выпуске программы "Есть вопросы" за 12 июня – жизнь украинцев превратилась в настоящую киноленту: снимает фильмы о себе президент, правительство – снимает о себе, ГБР и о том, как они преследуют Порошенко. Только за последнюю неделю мы увидели 4 ленты об украинской топ-политике. Ужасы, комедии и триллеры.

Также в выпуске "Есть вопрос" на 24 канале:

Отставку главы МВД Арсена Авакова требовали уже у 2 президентов – сначала у Петра Порошенко, теперь у Владимира Зеленского. Однако Аваков на должности пережил уже 4 премьеров и никуда уходить не хочет.

Наконец самый богатый человек страны Ринат Ахметов тоже нашел способ защитить свои интересы. Он делегировал в правительство своего человека – министра энергетики Ольгу Буславец.