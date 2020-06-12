У випуску програми "Є питання" за 12 червня – життя українців перетворилося на справжню кінострічку: знімає фільми про себе президент, уряд – знімає про себе, ДБР та про те, як вони переслідують Порошенка. Лише за останній тиждень ми побачили 4 стрічки про українську топ-політику. Жахи, комедії і трилери

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Відставки очільника МВС Арсена Авакова вимагали вже в 2 президентів – спочатку у Петра Порошенка, тепер у Володимира Зеленського. Однак Аваков на посаді пережив вже 4 прем'єрів і нікуди йти не хоче.

Нарешті найбагатша людина країни Рінат Ахметов теж знайшов спосіб захистити свої інтереси. Він делегував в уряд свою людину – міністра енергетики Ольгу Буславець.