Кино будущего: искусственный интеллект создал собственный фильм

Разработчики из лаборатории Диснея намекают нам, что однажды актеров-дублеров на съемочной площадке заменят роботы – они будут выполнять сложные акробатические трюки не хуже профессиональных каскадеров, и без риска для жизни.

Что касается более творческой части работы, то и здесь машине есть чем удивить. Искусственный интеллект уже доказал, что способен сам писать сценарии, придумывать музыку, и вот теперь – "снял" собственное кино.

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Себя "мэтр" называет Бенджамином, а название ленты – Zone Out. В процессе обучения нейросети показали массу старых кинофильмов, после чего предложили скомпоновать свой собственный. Чтобы хоть как-то направить его искусственному интеллекту дали сюжет-подсказку: человечеству грозит страшный вирус, который поражает беременных женщин.

С поставленной задачей Бенжамин как-никак справился: сам продумал сценарий, сам выбрал сцены из готовых картин и вплел в них заранее отснятые реплики, которые записали на зеленом фоне профессиональные актеры; и с помощью специальной технологии заменил лица персонажей.



Кадр из фильма Zone Out, который создал искусственный интеллект

Возможно, кому-то язык и не повернется назвать этот поток видео полноценным фильмом: поскольку не связанные содержанием фразы, неестественное подергивание лиц актеров, "усы" у женщин, – детали, которые слишком выдают в "режиссере" его нечеловеческую натуру. Впрочем, в целом – настроение картины, монтаж, образы персонажей, – напоминают какую-то арт-хаусную короткометражку.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что свое кино компьютерный алгоритм создал всего за 48 часов. Пусть даже на "Оскар" творчество Бенжамина и не тянет, его "наставники" – профессиональный режиссер Оскар Шарп и креативный технолог Google Росс Гудвин – вполне могут гордиться его первыми режиссерскими шагами.