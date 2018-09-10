SunnyBAG – гибкая солнечная батарея, которая зарядит ваш телефон в где угодно

Гибкая солнечная панель SunnyBAG позволит зарядить телефон или другое мобильное устройство, где бы вы не были: в горах, путешествиях или просто на прогулке в городе.

Современные технологии и изобретения лишают традиционные вылазки на природу присущей им романтики выживания и самоограничения. Поскольку человек ХХІ века стала слишком уж зависимым от благ цивилизации.

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Конечно, песни под гитару у костра и ночевки под открытым небом никто не отменял, но и телефон надо как-то зарядить. Для этих случаев сегодня существует масса решений. Одно из таких – портативная солнечная панель, разработка австрийского стартапа SunnyBAG.

Гибкая, компактная и легкая – весит она меньше 200 граммов, плюс еще 120 – аккумулятор на 4 тысячи миллиампер-часов. Зато пользы от этого гаджета в путешествиях – не переоценить.



Гибкая солнечная батарея

6-ваттная панель – экологически чистый источник энергии, который даст возможность зарядить телефон, камеру или другое мобильное устройство, где бы Вы ни были – в походе в горах, во время путешествия под парусом в море, или просто на прогулке в городском парке. Достаточно лишь подключить обычный USB-кабель. Прочная и практичная, эта панель не боится ни дождя, ни холода; ее удобно крепить к любой поверхности – на рюкзак или походную сумку, палатку или даже на куртку.

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Солнечные элементы из тонкой пленки аморфного кремния генерируют солнечную энергию, даже если устройство частично затенено. Эффективность модулей сами разработчики оценивают в почти 22 с половиной процента, – и это, по их словам, самый высокий показатель среди аналогов.

Преимущества солнечной панели точно могли бы оценить люди, которые ведут активный образ жизни и много путешествуют, обеспечивая себе полную мобильность и энергонезависимость.