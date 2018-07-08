Dronebrella – зонт, который сам летает за своим владельцем

Прохладный дождливый день, затянутое облаками небо Парижа, и ... яркий красный зонт, который сам летает за своим хозяином. Необычная аттракция немного разбавила мрачную городскую обыденность – кого-то летучий зонт искренне удивил, а кому-то просто поднял настроение.

Команда иллюзионистов с Augmented Magic, которая ставит спектакли на основе цифровых технологий и дополненной реальности, решила вынести частичку своего шоу за пределы театральных подмостков. Немного магии и высоких технологий – как шутят сами энтузиасты – и вуаля!

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Dronebrella (дронбрелла) – гибрид зонты и дрона – синхронизируется со смартфоном и имеет несколько режимов работы. Он способен в автономном режиме следовать за владельцем или просто зависнуть на месте в воздухе, а также, при необходимости, может переходить в ручное управление – управлять летящим зонтиком так же как и обычным мультикоптером.

Такой зонт создала команда иллюзионистов с Augmented Magic

Преимущество такого зонта очевидно – свободные руки и сухо над головой. Впрочем, в отличие от сценических трюков, где все контролируется и идет по сценарию, в естественной среде возникают определенные трудности – реальный дождь, непредсказуемый ветер, толпы пешеходов и нашествие других зонт, столкновения с которыми приходится избегать.

Зонт сам летает за своим владельцем

Будет ли иметь этот проект продолжение, точно неизвестно, – создатели "дронозонта" сделали его скорее для развлечения. Хотя идея не такая уж и уникальная. Похожей разработкой занимаются японские изобретатели.

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Кстати, еще один недостаток, с которым придется мириться, разгуливая в непогоду под таким зонтом – это то, что вместо шума от капель дождя, над головой постоянно будет что-то жужжать. Как бы там ни было, современные технологии способны усовершенствовать и качественно обновить даже такую ​​традиционную и неизменную, казалось бы, вещь как зонт.