Dronebrella – парасоля, яка сама літає за своїм власником

Прохолодний дощовий день, затягнуте хмарами небо Парижа, і... яскрава червона парасоля, яка сама літає за своїм хазяїном. Незвична атракція трохи розбавила похмуру міську буденність – когось летючий зонт щиро здивував, а комусь просто підняв настрій.

Команда ілюзіоністів з Augmented Magic, яка ставить вистави на основі цифрових технологій та доповненої реальності, вирішила винести частинку свого шоу за межі театральних підмостків. Трохи магії та високих технологій – як жартують самі ентузіасти – і вуаля!

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Dronebrella (дронбрелла) – гібрид парасолі та дрона – синхронізується зі смартфоном і має кілька режимів роботи. Він здатний в автономному режимі слідувати за власником або просто зависнути на місці в повітрі, а також, за потреби, може переходити у ручне управління – керувати летючою парасолею так само як і звичайним мультикоптером.



Таку парасолю створила команда ілюзіоністів з Augmented Magic

Перевага такого зонта очевидна – вільні руки і сухо над головою. Утім, на відміну від сценічних трюків, де все контролюється і йде за сценарієм, у природному середовищі виникають певні труднощі – реальний дощ, непередбачуваний вітер, натовпи пішоходів та й нашестя інших парасоль, зіткнення з якими доводиться уникати.



Парасоля сама літає за своїм власником

Чи матиме цей проект продовження, точно невідомо, – творці "дронозонта" зробили його радше задля розваги. Хоча ідея не така вже й унікальна. Схожою розробкою займаються японські винахідники.

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До речі, ще один недолік, з яким доведеться миритися, розгулюючи в негоду під такою парасолею – це те, що замість шуму від крапель дощу, над головою постійно щось дзижчатиме. Як би там не було, сучасні технології здатні удосконалити та якісно оновити навіть таку традиційну і незмінну, здавалося б, річ як парасоля.