Dronebrella – парасоля, яка сама літає за своїм власником

Dronebrella – парасоля, яка сама літає за своїм власникомІнновації 12 Читать новость на русском
Прохолодний дощовий день, затягнуте хмарами небо Парижа, і... яскрава червона парасоля, яка сама літає за своїм хазяїном. Незвична атракція трохи розбавила похмуру міську буденність – когось летючий зонт щиро здивував, а комусь просто підняв настрій.
Команда ілюзіоністів з Augmented Magic, яка ставить вистави на основі цифрових технологій та доповненої реальності, вирішила винести частинку свого шоу за межі театральних підмостків. Трохи магії та високих технологій – як жартують самі ентузіасти – і вуаля!
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Dronebrella (дронбрелла) – гібрид парасолі та дрона – синхронізується зі смартфоном і має кілька режимів роботи. Він здатний в автономному режимі слідувати за власником або просто зависнути на місці в повітрі, а також, за потреби, може переходити у ручне управління – керувати летючою парасолею так само як і звичайним мультикоптером.
Таку парасолю створила команда ілюзіоністів з Augmented Magic
Перевага такого зонта очевидна – вільні руки і сухо над головою. Утім, на відміну від сценічних трюків, де все контролюється і йде за сценарієм, у природному середовищі виникають певні труднощі – реальний дощ, непередбачуваний вітер, натовпи пішоходів та й нашестя інших парасоль, зіткнення з якими доводиться уникати.
Парасоля сама літає за своїм власником
Чи матиме цей проект продовження, точно невідомо, – творці "дронозонта" зробили його радше задля розваги. Хоча ідея не така вже й унікальна. Схожою розробкою займаються японські винахідники.
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До речі, ще один недолік, з яким доведеться миритися, розгулюючи в негоду під такою парасолею – це те, що замість шуму від крапель дощу, над головою постійно щось дзижчатиме. Як би там не було, сучасні технології здатні удосконалити та якісно оновити навіть таку традиційну і незмінну, здавалося б, річ як парасоля.