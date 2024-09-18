Как сообщается, около 06:00 поднялся пожар в кинотеатре "Дзвін", что возле памятника Бандеры на улице Шептицких во Львове. Помещение полностью выгорело.

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Что произошло

По предварительной информации причина пожара – поджог.

Пострадавших в пожаре нет. Зато получили повреждения соседние здания – бизнес и частные дома. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранительные органы,

– отметили во Львовском городском совете.

В ГСЧС также дали комментарий для СМИ. Там заявили, что на момент прибытия спасателей горела крыша здания. Пожар удалось ликвидировать в 6:41. Пламя охватило около 400 квадратных метров. Из-за возгорания в городе был ощутим сильный запах дыма. В службе также предполагают, что кинотеатр могли поджечь.

К слову, кинотеатр "Дзвин" был основан в 1994 году и является коммунальным предприятием. Руководительницей заведения является Мария Драчук.

Что осталось от "Дзвона" / Фото Львовский городской совет

Напомним, что недавно масштабный пожар произошел в Вышгородском районе под Киевом, столб дыма был виден во многих районах.