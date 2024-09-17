Об этом пишет Суспільне. Известно, что из общин, где распространяется огонь, уже эвакуировали более 50 человек.

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На Полтавщине сгорели по меньшей мере 20 домов

В Полтавской области продолжает бушевать масштабный лесной пожар. Огонь уже охватил более 700 гектаров и быстро распространяется. В огненной ловушке оказались и частные дома в Новосанжарской общине.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Полтавщины Светланы Рыбалко, в общине уже эвакуировали 53 человека:

село Собковка – 21 человек;

село Маньковка – 7 человек;

село Пудловка – 20 человек;

село Дубина – 5 человек.

Эвакуированных граждан перевезли в спасательный штаб села Руденковка. На месте работают спасатели не только из Полтавской области, но и из Черкасской и Винницкой областей. Всего на пожаре работает более 400 человек и 80 единиц техники. Это и спасательная служба, и местная охрана, и работники лесного хозяйства,

– сообщила пресс-секретарь спасателей Полтавщины.

Также провели эвакуацию людей в селе Баловка. Только в этом населенном пункте в результате пожаров уже сгорело по меньшей мере 20 зданий, есть пострадавшие, но их количество остается неизвестным.

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Как сообщили в ГСЧС Полтавщины, сейчас продолжается ликвидация лесного пожара. Из-за больших порывов ветра и длительного отсутствия осадков огонь стремительно распространялся на значительную территорию.

В общем огонь прошел площадь около 700 гектаров, но пока горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 50 гектаров. К тушению пожара привлечено всего: 73 единицы техники 423 представители служб и организаций, из них от ГСЧС более 250 человек личного состава и 43 единицы техники.

Лесные пожары на Полтавщине – больше в галерее