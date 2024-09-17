Про це пише Суспільне. Наразі відомо, що з громад, де є поширюється вогонь, вже евакуювали понад 50 осіб.

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На Полтавщині згоріли щонайменше 20 будинків

У Полтавській області продовжує вирувати масштабна лісова пожежа. Вогонь вже охопив понад 700 гектарів й швидко розповсюджується. У вогняній пастці опинилися й приватні будинки у Новосанжарській громаді.

За словами речниці ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко, у громаді вже евакуювали 53 людини:

село Собківка – 21 людина;

село Маньківка – 7 людей;

село Пудлівка – 20 людей;

село Дубина – 5 людей.

Евакуйованих громадян перевезли до рятувального штабу села Руденківка. На місці працюють рятувальники не тільки з Полтавської області, але і з Черкаської та Вінницької областей. Загалом на пожежі працює понад 400 людей та 80 одиниць техніки. Це і рятувальна служба, і місцева охорона, і працівники лісового господарства,

– повідомила речниця рятувальників Полтавщини.

Також провели евакуацію людей у селі Балівка. Лише у цьому населеному пункті внаслідок пожеж вже згоріло щонайменше 20 будівель, є постраждалі, але їхня кількість залишається невідомою.

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Як повідомили у ДСНС Полтавщини, наразі триває ліквідація лісової пожежі. Через великі пориви вітру та тривалу відсутність опадів вогонь стрімко поширювався на значну територію.

Загалом вогонь пройшов площу близько 700 гектарів, але наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 50 гектарів. До гасіння пожежі залучено всього: 73 одиниці техніки 423 представники служб та організацій, з них від ДСНС понад 250 чоловік особового складу та 43 одиниці техніки.

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