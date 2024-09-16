Полум'я охопило передмістя Харкова ще вчора, 15 вересня. Другу добу рятувальники гасять пожежу, площею понад 25 гектарів, у лісі поблизу селища Васищеве. Згодом вогонь поширився і на саме місто.

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Харків у вогні

Так, вдень, 16 вересня, директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, повідомив про загрозу поширенню вогню у Київському районі Харкова, зокрема перекидання його на житлові будинки. На ділянці дороги від "Каравану" до вулиці Жилярді перекрили рух транспорту.

Відомо, що пожежа дісталася Салтівського району. Займання сталося неподалік Журавлівського гідропарку.

Станом на 16:42 мер Ігор Терехов уточнив, що місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС.

Зараз пожежу вже вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає,

– наголосив посадовець.

Зверніть увагу! Тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №16 і 16-А. Ділянка від Каравану до вулиці Жилярді залишається перекритою. Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в обʼїзд вулицями Барабашова – Валентинівська – Академіка Павлова – Тюрінська – Віринська – метро "Київська" – Шевченка і далі за маршрутом.

За словами начальника поліції регіону Володимира Тимошка, кількість займань у екосистемах саме через удари Росії суттєво зросла останніми днями.

До слова, вчора, 15 вересня, окупанти поцілили ФАБом по 12-поверховому будинку.