Окупанти цинічно обстріляли Харків серед білого дня. 24 Канал розповідає усе, що відомо про терор росіян.

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Влучання по багатоповерхівці

Після 15:00 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин у Харкові почали лунати вибухи. Місцева влада закликала людей негайно спуститися в укриття.

Тоді очільник ОВА повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі та перших трьох поранених.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару виникла пожежа у 12-поверховому будинку. Ворог влучив у десятий поверх будинку.

Найбільших руйнувань, включаючи пошкодження перекриттів, зазнали два під'їзди. Вогонь охопив чотири верхні поверхи. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон та десятки автівок. Під завалами опинилися люди.

Також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків.

О 19:01 рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці на площі 600 квадратних метрів.

Станом на 20:00 рятувально-пошукова робота на місці удару триває. Там працюють газовики, енергетики, волонтери та комунальні служби. Поруч із будинком, в який влучила авіабомба, діє штаб швидкого реагування. У 161 ліцеї навпроти функціонує "пункт незламності", де постраждалі можуть отримати першу допомогу.

Наслідки удару по Харкову / Фото ОВА, ДСНС, прокуратура

Чим Росія вдарила по Харкову

Крім Харкова, обстрілу зазнали Дергачі – місто у Харківському районі. За словами очільника МВА В'ячеслава Задоренко, влучання у Дергачах прийшлося по відкритій території на межі міста, попередньо — без поранених. Ще близько трьох влучань були в передмісті: поблизу Циркунів, в Руській Лозовій і в Циркунівській громаді. Загалом зафіксовано близько 5 влучань.

За словами Синєгубова, російські військові випустили по Харкову та Харківському району щонайменше шість КАБів.

У прокуратурі уточнили, що, за попередніми даними, удар по багатоповерхівці у Харкові був завданий з літака СУ-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області.

Скільки постраждалих і у якому вони стані

Станом на 20:23 кількість постраждалих зросла до 42 людей. Серед поранених – четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 та 13 років та 4-річна дівчинка.

О 17: 53 очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 14 людей шпиталізували внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові. Серед дорослих постраждалі віком від 33 до 86 років.

Раніше він зазначав, що одна жінка та 12-річний хлопчик перебувають у тяжкому стані.

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів, що у дітей – уламкові поранення, переломи, забої, струс головного мозку, незначні опіки.

Під завалами будинку станом на 20:20 тривали пошуки 94-річної жінки. Під час удару вона залишилася вдома сама. Її рідні були в магазині.

Пенсіонерка вже давно не могла самостійно ходити, вона жила на десятому поверсі — саме там, куди було влучання. Ми вже відібрали зразки ДНК її доньки, вона повідомила, що шукає матір,

– повідомив начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

О 21:11 очільник ОВА повідомив про першу жертву. Рятувальники деблокували тіло жінки з 9-го поверху будинку. Правоохоронці працюють над ідентифікацією тіла.

Реакція Зеленського на обстріл міста

Президент Зеленський наголосив, що черговий удар по Харкову – сигнал світові, який має допомогти захиститися Україні від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців.

"Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору", – заявив глава держави.