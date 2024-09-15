Оккупанты цинично обстреляли Харьков среди белого дня. 24 Канал рассказывает все, что известно о терроре россиян.

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Попадание по многоэтажке

После 15:00 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Уже через несколько минут в Харькове начали раздаваться взрывы. Местные власти призвали людей немедленно спуститься в укрытие.

Тогда глава ОВА сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе и первых трех раненых.

Впоследствии стало известно, что в результате удара возник пожар в 12-этажном доме. Враг попал в десятый этаж дома.

Наибольшие разрушения, включая повреждения перекрытий, получили два подъезда. Огонь охватил четыре верхних этажа. Повреждены по меньшей мере 1500 окон и десятки автомобилей. Под завалами оказались люди.

Также пострадали по меньшей мере 12 соседних домов.

В 19:01 спасатели локализовали пожар в многоэтажке на площади 600 квадратных метров.

По состоянию на 20:00 спасательно-поисковая работа на месте удара продолжается. Там работают газовики, энергетики, волонтеры и коммунальные службы. Рядом с домом, в который попала авиабомба, действует штаб быстрого реагирования. В 161 лицее напротив функционирует "пункт несокрушимости", где пострадавшие могут получить первую помощь.

Последствия удара по Харькову / Фото ОВА, ГСЧС, прокуратура

Чем Россия ударила по Харькову

Кроме Харькова, обстрелу подверглись Дергачи – город в Харьковском районе. По словам главы МВА Вячеслава Задоренко, попадание в Дергачах пришлось по открытой территории на границе города, предварительно - без раненых. Еще около трех попаданий были в пригороде: вблизи Циркунов, в Русской Лозовой и в Циркуновской общине. Всего зафиксировано около 5 попаданий.

По словам Синегубова, российские военные выпустили по Харькову и Харьковскому району по меньшей мере шесть КАБов.

В прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, удар по многоэтажке в Харькове был нанесен с самолета СУ-34 управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 с УМПК из населенного пункта Томаровка Белгородской области.

Сколько пострадавших и в каком они состоянии

По состоянию на 20:23 количество пострадавших возросло до 42 человек. Среди раненых – четверо детей: трое мальчиков в возрасте 1, 12 и 13 лет и 4-летняя девочка.

В 17:53 глава ОГА Олег Синегубов сообщал, что 14 человек госпитализировали в результате удара по многоэтажке в Харькове. Среди взрослых пострадавшие в возрасте от 33 до 86 лет.

Ранее он отмечал, что одна женщина и 12-летний мальчик находятся в тяжелом состоянии.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что у детей – осколочные ранения, переломы, ушибы, сотрясение головного мозга, незначительные ожоги.

Под завалами дома по состоянию на 20:20 продолжались поиски 94-летней женщины. Во время удара она осталась дома одна. Ее родные были в магазине.

Пенсионерка уже давно не могла самостоятельно ходить, она жила на десятом этаже - именно там, куда было попадание. Мы уже отобрали образцы ДНК ее дочери, она сообщила, что ищет мать,

– сообщил начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов.

В 21:11 глава ОВА сообщил о первой жертве. Спасатели деблокировали тело женщины с 9 этажа дома. Правоохранители работают над идентификацией тела.

Реакция Зеленского на обстрел города

Президент Зеленский отметил, что очередной удар по Харькову – сигнал миру, который должен помочь защититься Украине от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев.

"Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решимость. Именно решительность наиболее эффективно ограждает от террора", – заявил глава государства.