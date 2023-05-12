Что-то старое + новая обертка = "нет аналогов в мире"

Как известно, на днях в мельчайших подробностях продемонстрировали так называемую гиперзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал", сбитую ЗРК Patriot. В ответ сразу зашевелилась российская пропаганда.

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Так, российские пропагандисты и "эксперты" начали массово распространять фейк, что украинцы на самом деле сбили никакой не "Кинжал", а банальную бетонобойную авиационную бомбу БЕТАБ-500ШП, которую, мол, по глупости приняли за "Кинжал".

В общем никто "Кинжал" не сбивал, расходимся!

На самом деле – нет.

Конечно, то, что было продемонстрировано, действительно очень похоже на БЕТАБ-500ШП. Однако таким пропагандистским финтом российские фейкеры только оказали медвежью услугу "Кинжалу". Они подтвердили то, что в качестве боевой части гиперзвуковая ракета, не имеющая аналогов в мире, использует...

Использует концепцию "проникающего типа" идентичную старой советской бетонобойной бомбе, обернутой в красивую обертку обтекателя. Разумеется, в контексте этого факта ни о какой близости "Кинжала" к гиперзвуковой ракете и речи не может быть, ведь от гиперзвукового оружия у него только скорость.

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Кстати, осенью 2022 года в Ставрополье обрушился "Кинжал" из-за неисправности.

Всего за время полномасштабной войны в Украине Россия применила 12 ракет "Кинжал". Одна из них упала самостоятельно, а еще одна была сбита сразу же, как появилось соответствующее ПВО. Потрясающие результаты!

Собственно, война в Украине в очередной раз продемонстрировала, что российский ВПК это как голый король. Демонстрируя нечто не имеющее аналогов в мире, но это очень старое, перекрашенное и приукрашенное и даже не улучшенное. Интересно, что спрятано под оберткой Т-14 "Армата"?