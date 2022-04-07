Узнать имена этих людей невозможно, ведь информацию не разглашают.

Важно Австралия вводит санкции против еще 67 россиян

Однако известно, что они находятся в списке из более 800 человек, на которых распространяются санкции Европейского Союза после вторжения России в Украину.

Также в кипрских СМИ отмечают, что общее количество отозванных паспортов на самом деле составляет 21, включая родственников россиян, попавших под санкции.

Известно, что они были среди 6779 человек, получивших гражданство за минимальные инвестиции в размере 2 миллионов евро.

Ранее Кипр отозвал свое разрешение на заход российских судов из-за вторжения России в Украину.

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