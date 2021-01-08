Кипр с 10 января введет локдаун для усиления борьбы с распространением коронавируса на острове. Такое заявление сделал министр здравоохранения Константинос Иоанну.

Локдаун продлится до 31 января. Об этом сообщили на сайте Cyprus Mail.

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Также отметили, что комендантский час и дальше будет действовать с 21:00 до 5:00 часов.

Какие будут ограничения

Жителям Кипра будет разрешено выходить из дома только два раза в день по уважительным причинам. Они должны получать разрешение через СМС.

В то же время СМС не нужны для людей, которые:

будут выгуливать своих собак в радиусе 500 метров от своего дома;

для прогулки людей с инвалидностью.

Запреты оставляют

Оставляют закрытыми торговые центры, кинотеатры, парикмахерские и небольшие магазины. Также продлится запрет на собрания.

Власть в дальнейшем рекомендует компаниям по возможности разрешать работать из дома, а дистанционка для госслужащих останется в силе.

Коронавирус на Кипре: коротко