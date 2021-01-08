Кипр объявил локдаун: на какой срок
Кипр с 10 января введет локдаун для усиления борьбы с распространением коронавируса на острове. Такое заявление сделал министр здравоохранения Константинос Иоанну.
Локдаун продлится до 31 января. Об этом сообщили на сайте Cyprus Mail.
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Также отметили, что комендантский час и дальше будет действовать с 21:00 до 5:00 часов.
Какие будут ограничения
Жителям Кипра будет разрешено выходить из дома только два раза в день по уважительным причинам. Они должны получать разрешение через СМС.
В то же время СМС не нужны для людей, которые:
- будут выгуливать своих собак в радиусе 500 метров от своего дома;
- для прогулки людей с инвалидностью.
Запреты оставляют
Оставляют закрытыми торговые центры, кинотеатры, парикмахерские и небольшие магазины. Также продлится запрет на собрания.
Власть в дальнейшем рекомендует компаниям по возможности разрешать работать из дома, а дистанционка для госслужащих останется в силе.
Коронавирус на Кипре: коротко
- По состоянию на 8 января 2021 года, на Кипре заразились COVID-19 26 208 человек.
- Из них – 140 смертельных случаев, 2 057 человек выздоровели.
- За последний месяц наблюдался агрессивный всплеск инфицирования, количество случаев регулярно превышало 300 в день.
- На Кипре 3 января впервые обнаружили случаи заражения мутировавшим типом коронавируса.
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