Кіпр з 10 січня введе локдаун для посилення боротьби з поширенням коронавірусу на острові. Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну.

Локдаун триватиме до 31 січня. Про це повідомили на сайті Cyprus Mail.

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Також зазначили, що комендантська година й далі діятиме від 21:00 до 5:00 години.

Які будуть обмеження

Жителям Кіпру буде дозволено виходити з дому лише двічі на день з поважних причин. Вони повинні отримувати дозвіл через СМС.

Водночас СМС не потрібні для людей, які:

вигулюватимуть своїх собак у радіусі 500 метрів від свого дому;

для прогулювання людей з інвалідністю.

Заборони залишають

Залишають закритими торгові центри, кінотеатри, перукарні та невеликі крамниці. Також триватиме заборона на зібрання.

Влада надалі рекомендує компаніям за можливості дозволяти працювати з дому, а дистанційка для держслужбовців залишиться в силі.

Коронавірус на Кіпрі: коротко