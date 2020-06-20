Кипр восстановил туристический сезон с 15 июня, но для украинцев границы пока закрыты. В аэропортах острова будут выборочно тестировать пассажиров на коронавирус. Все для того, чтобы избежать вспышки болезни.

Заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас заявил, что решение принято для того, чтобы не рисковать положительной эпидемиологической ситуацией, созданной страной за последние несколько месяцев, сообщает Associated Press.

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Кого будут тестировать

Работники здравоохранения в аэропортах будут тестировать выборочно 10-15% из 1500 пассажиров. Именно столько людей ожидают ежедневно в течение следующих нескольких недель.

Когда украинцы смогут улететь на Кипр

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что восстановление авиасообщения с Кипром возможно с 1 июля. Однако решение примут после улучшения эпидемической ситуации в Украине.

Интересно! Правительство страны сообщало, что в случае выявления болезни на территории страны, Кипр будет лечить туристов за свой счет. Подробнее – здесь.