Кіпр відновив туристичний сезон з 15 червня, але для українців кордони поки закриті. В аеропортах острова вибірково тестуватимуть пасажирів на коронавірус. Все для того, аби уникнути спалаху хвороби.

Заступник офіційного речника уряду Кіпру Панайотіс Сентонас заявив, що рішення прийняли для того, щоб не ризикувати позитивною епідеміологічною ситуацією, створеною країною за останні кілька місяців, повідомляє Associated Press.

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Кого тестуватимуть

Працівники охорони здоров'я в аеропортах будуть тестувати вибірково 10 – 15% з 1500 пасажирів. Саме стільки людей очікують щодня впродовж наступних кількох тижнів.

Коли українці зможуть полетіти на Кіпр

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що відновлення авіасполучення з Кіпром можливе з 1 липня. Однак рішення приймуть після покращення епідемічної ситуації в Україні.

Цікаво! Уряд країни повідомляв, що у випадку виявлення хвороби на території країни, Кіпр лікуватиме туристів своїм коштом. Детальніше – тут.