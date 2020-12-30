Новый год в изоляции: на Кипре ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
На Кипре на новогодние праздники ввели новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения начали действовать с 29 декабря и продлятся до 10 января.
Из дома можно выходить только по СМС. Об этом сообщает Sigma.
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Локдаун на Кипре: что известно
- Жителям острова запретили ходить в гости, а также призвали резко сократить контакты.
- Этот режим ослабят только 31 декабря, тогда в домах смогут присутствовать до 10 человек.
- В остальное время в домах могут находиться только лица, которые следят за несовершеннолетними и людьми с инвалидностью в тот период, когда родителям или постоянным опекунам необходимо находиться на рабочих местах.
- Запрещено проводить трапезы и ужины на свадьбе и крещении, а также на любых других мероприятиях.
- Работники должны перейти на удаленный режим работы.
Заметим, что до 1 марта 2021 года на Кипре будет действовать действующая система, при которой страны распределены на 3 категории: A, B и С. Украину отнесли к категории C – въезд разрешен только отдельным категориям.
Какова ситуация с COVID-19
- За все время пандемии на Кипре выявили более 21 тысячи случаев заражения коронавируса, 117 из них летальные.
- Наибольшее количество новых больных острове зафиксировали 29 декабря. Тогда коронавирусом заболели 907 человек.
- Всего с начала пандемии болезнь победили 2057 больных.
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