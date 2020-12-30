На Кипре на новогодние праздники ввели новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения начали действовать с 29 декабря и продлятся до 10 января.

Из дома можно выходить только по СМС. Об этом сообщает Sigma.

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Локдаун на Кипре: что известно

Жителям острова запретили ходить в гости, а также призвали резко сократить контакты.

Этот режим ослабят только 31 декабря, тогда в домах смогут присутствовать до 10 человек.

В остальное время в домах могут находиться только лица, которые следят за несовершеннолетними и людьми с инвалидностью в тот период, когда родителям или постоянным опекунам необходимо находиться на рабочих местах.

Запрещено проводить трапезы и ужины на свадьбе и крещении, а также на любых других мероприятиях.

Работники должны перейти на удаленный режим работы.

Заметим, что до 1 марта 2021 года на Кипре будет действовать действующая система, при которой страны распределены на 3 категории: A, B и С. Украину отнесли к категории C – въезд разрешен только отдельным категориям.

Какова ситуация с COVID-19

За все время пандемии на Кипре выявили более 21 тысячи случаев заражения коронавируса, 117 из них летальные.

заражения коронавируса, 117 из них летальные. Наибольшее количество новых больных острове зафиксировали 29 декабря. Тогда коронавирусом заболели 907 человек .

. Всего с начала пандемии болезнь победили 2057 больных.

Больше о том, какие страны ввели локдаун из-за обострения ситуации с коронавирусом, читайте по ссылке.