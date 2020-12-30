На Кіпрі на новорічні свята ввели нові обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження почали діяти з 29 грудня і триватимуть до 10 січня.

З будинку можна виходити тільки по СМС. Про це повідомляє Sigma.

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Локдаун на Кіпрі: що відомо

Жителям острова заборонили ходити в гості, а також закликали різко скоротити контакти.

Цей режим послаблять тільки 31 грудня, тоді в будинках зможуть бути присутніми до 10 осіб.

В інший період в будинках можуть перебувати тільки особи, які стежать за неповнолітніми й людьми з інвалідністю в той період, коли батькам або постійним опікунам необхідно перебувати на робочих місцях.

Заборонено проводити трапези та вечері на весіллі та хрещенні, а також на будь-які інші заходи.

Працівники повинні перейти на віддалений режим роботи.

Зауважимо, що до 1 березня 2021 року на Кіпрі буде діяти чинна система, за якою країни розподілені на 3 категорії: A, B і С. Україну віднесли до категорії C – в'їзд дозволений лише окремим категоріям.

Яка ситуація з COVID-19

За весь час пандемії на Кіпрі виявили понад 21 тисячу випадків зараження коронавірусом, 117 з них летальні.

зараження коронавірусом, 117 з них летальні. Найбільшу кількість нових хворих на острові зафіксували 29 грудня. Тоді на коронавірус захворіли 907 людей.

Загалом від початку пандемію недугу побороли 2 057 хворих.

Більше про те, які країни ввели локдаун через загострення ситуації з коронавірусом, читайте за посиланням.