Новий рік в ізоляції: на Кіпрі ввели локдаун через спалах COVID-19
На Кіпрі на новорічні свята ввели нові обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження почали діяти з 29 грудня і триватимуть до 10 січня.
З будинку можна виходити тільки по СМС. Про це повідомляє Sigma.
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Локдаун на Кіпрі: що відомо
- Жителям острова заборонили ходити в гості, а також закликали різко скоротити контакти.
- Цей режим послаблять тільки 31 грудня, тоді в будинках зможуть бути присутніми до 10 осіб.
- В інший період в будинках можуть перебувати тільки особи, які стежать за неповнолітніми й людьми з інвалідністю в той період, коли батькам або постійним опікунам необхідно перебувати на робочих місцях.
- Заборонено проводити трапези та вечері на весіллі та хрещенні, а також на будь-які інші заходи.
- Працівники повинні перейти на віддалений режим роботи.
Зауважимо, що до 1 березня 2021 року на Кіпрі буде діяти чинна система, за якою країни розподілені на 3 категорії: A, B і С. Україну віднесли до категорії C – в'їзд дозволений лише окремим категоріям.
Яка ситуація з COVID-19
- За весь час пандемії на Кіпрі виявили понад 21 тисячу випадків зараження коронавірусом, 117 з них летальні.
- Найбільшу кількість нових хворих на острові зафіксували 29 грудня. Тоді на коронавірус захворіли 907 людей.
- Загалом від початку пандемію недугу побороли 2 057 хворих.
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