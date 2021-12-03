В полиции уточнили, что говорится о 43-летнем иностранце. Власти заверили, что это не связано с присутствием понтифика на острове.

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Папа Франциск провел мессу в Никосии

Инцидент произошел на входе в стадион в городе Никосия, столице Кипра. Источники в службе безопасности Кипра сообщили, что нашли нож во время проверки тысяч людей, которые ожидали в очереди, чтобы попасть на мессу. Власти приняли строгие меры безопасности, поэтому многие люди пришли на место мероприятия заранее.

О визите Папы на Кипр

Ранее в Ватикане заявили, что этот визит станет важным этапом укрепления отношений между католической и православными церквями. Как пояснил кардинал Курт Кох, который возглавляет Папский Совет содействия единству между христианами, Папа Франциск приехал в страну, где большинство православных. "Это очень положительный знак для углубления и укрепления диалога", – отметил он.

В УГКЦ заговорили о визите Папы в Украину