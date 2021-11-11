Аудиенция Блаженнейшего Святослава с понтификом прошла в Ватикане 11 ноября.

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Глава УГКЦ открывал в Риме международную конференцию

Глава Украинской греко-католической церкви открыл в Риме международную научную конференцию к 300-летию Замойского провинциального собора. Это мероприятие под патронатом Шевчука проходило 9 – 10 ноября.

Участники конференции приняли участие в литургии в базилике Святой Софии в Риме. Там помолились за участников Замойского синода. На мероприятие приехали исследователи из Украины, Австрии, Италии, Канады, Нидерландов, Германии, Польши, России, США и Венгрии.

Что известно о Замойском синоде

Локальный собор Киевской греко-католической митрополии, состоявшийся в Замостье в 1720 году. На нем присутствовали представители Львовского Ставропигийского братства. Это второй общецерковный собор в истории греко-католической церкви.

Смотрите фото с Блаженнейшим Святославом Шевчуком в Риме / Фото УГКЦ:

СМИ сообщали о возможном визите Папы в Украину в 2022 году

Ранее СМИ писали, что понтифик может посетить Украину в 2022 году. Об этом рассказал митрополит Львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий польским журналистам.

Еще в июне 2021 года во время телефонного разговора Папу Римского пригласил в Украину президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Франциска прежде всего ждет украинский народ.