Петрини – 53-летняя римлянка. Она является членом Конгрегации францисканских сестер Евхаристии.

Отметьте Историческое событие: Папа Римский Франциск встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем

С 2005 года монахиня служит в Конгрегации евангелизации народов и является профессором Папского университета Святого Фомы Аквинского.

В иерархии руководства генеральный секретарь занимает вторую позицию после главы губернаторства.

В целом губернаторство контролирует департаменты охраны, пожарной службы, сферу здравоохранения, музеи, техническое обслуживание и т.д.

Папа Римский планирует посетить Украину

Митрополит Львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий заявил, что Папа Римский Франциск может совершить официальный визит в Украину уже в 2022 году.

Мокшицкий заметил: "Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году (2022 – 24 канал)".

Заметьте! Осенью 2021 года Папа Римский посетил Венгрию и Словакию. В частности, в Будапеште он встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем. В Словакии понтифик встретился с президентом Зузаной Чапутовой и другими местными политиками. Кроме того, Папа встречался с бездомными.