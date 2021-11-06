Петріні – 53-річна римлянка. Вона є членкинею Згромадження францисканських сестер Євхаристії

Зауважте Історична подія: Папа Римський Франциск зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Від 2005 року монахиня служить у Конгрегації євангелізації народів та є професоркою Папського університету Святого Фоми Аквінського.

В ієрархії керівництва генеральна секретарка обіймає другу позицію після голови губернаторства.

Загалом губернаторство контролює департаменти охорони, пожежної служби, сферу охорони здоров'я, музеї, технічне обслуговування тощо.

Папа Римський планує відвідати Україну

Митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький заявив, що Папа Римський Франциск може здійснити офіційний візит в Україну вже у 2022 році.

Мокшицький зауважив: "я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит у наступному році (2022 – 24 канал).

Зауважте! Восени 2021 року Папа Римський відвідав Угорщину й Словаччину. Зокрема, у Будапешті він зустрівся з Константинопольським патріархом Варфоломієм. У Словаччині понтифік зустрівся з президенткою Зузаною Чапутовою та іншими місцевими політиками. Окрім того, Папа мав зустріч з безхатченками.