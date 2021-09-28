Такой информацией поделился митрополит Львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий. Он дал интервью польским журналистам.
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Мокшицкого спросили, в частности, насколько вероятно, что понтифик посетит Украину. "Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году (2022 – 24 канал)", – ответил он.
Папа посетил Венгрию и Словакию
- 12 сентября Папа Франциск посетил венгерскую столицу. Там он пробыл всего лишь 7 часов. Впрочем, за это время успел встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
- Зато визит Папы в Словакию длился аж 4 дня. Понтифик встретился с президентом Зузаной Чапутовой и другими политиками, а также с бездомными, больными и общиной.
Папа может отречься от престола
По информации итальянских СМИ, Папа Римский рассматривает возможность отречения от престола. Причина – проблемы со здоровьем. Ведь недавно, 4 июля, понтифику провели операцию на кишечнике. Она длилась около 3 часов. Как сообщили журналисты, болезнь может иметь хронический характер.