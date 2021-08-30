Ульяна удивила понтифика тем, что единственная из участников конкурса не просила ничего для себя. Вместо этого на обороте рисунка она написала трогательное обращение к Папе Римскому.

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Привет, дорогой Папа! Пишет к тебе солнечная принцесса из Луцка. Я хочу познакомиться с тобой. Поэтому приглашаю тебя к себе. Будем вместе со всеми рисовать в Оле-Арте. Аморе,

– заявила девушка.

Папа Римский: последние новости

СМИ сообщили, что из-за проблем со здоровьем Папа Франциск может отречься от престола. Понтифик страдает от симптоматического стеноза. Летом 2021 года Папе Римскому провели сложную операцию, которая требовала частичной резекции левой части толстого кишечника. В больнице Папа Римский провел 10 дней.

Врачи рекомендовали понтифику сесть на диету. В частности, исключить из рациона муку и макароны.

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