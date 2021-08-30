Уляна вразила понтифіка тим, що єдина з учасників конкурсу не просила нічого для себе. Натомість на звороті малюнка вона написала зворушливе звернення до Папи Римського.

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Привіт, любий Папа! Пише до тебе сонячна принцеса з Луцька. Я хочу познайомитись з тобою. Тому запрошую тебе до себе. Будемо разом з усіма малювати в Оле-Арті. Аморе,

– заявила дівчина.

Папа Римський: останні новини

ЗМІ повідомили, що через проблеми зі здоров'ям Папа Франциск може відректися від престолу. Понтифік страждає від симптоматичного стенозу. Влітку 2021 року Папі Римському провели складну операцію, яка вимагала часткової резекції лівої частини товстого кишківника. У лікарні Папа Римський провів 10 днів.

Лікарі рекомендували понтифіку сісти на дієту. Зокрема, виключити з раціону борошно та макарони.

Зауважте! Мережу вразило відео, на якому Папа Римський поцілував татуювання з табірним номером на передпліччі 81-річної Лідії Максимович. Жінка вижила в Аушвіці.