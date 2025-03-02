Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Стармер звонил Трампу и Макрону

Разговоры Кира Стармера с президентами США и Франции состоялись после того, как он заявил, что Украина "имеет полную поддержку во всем Соединенном Королевстве". Премьер-министр также сказал Владимиру Зеленскому, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Звонок премьер-министра господину Трампу состоялся после беспрецедентной публичной стычки президента США с господином Зеленским в Овальном кабинете Белого дома,

– подчеркнули журналисты.

Отмечается, что разговор премьер-министра Великобритании с Трампом состоялся уже второй раз за два дня, поскольку Стармер стремится "выступать мостом между Европой и Америкой и сохранить вместе трансатлантический альянс НАТО".

Также стало известно, что накануне встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа разговор с американским лидером провела премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригласил ряд европейских лидеров на саммит по вопросам Украины и безопасности, который состоится 2 марта в Лондоне.

Во встрече примут участие лидеры Украины, Италии, Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. К тому же на саммите ожидают министра иностранных дел Турции, генерального секретаря НАТО, а также президентов Европейской комиссии и Европейского совета.