Ситуация случилась в эфире одного из украинских телеканалов. Кира Рудик трижды уклонилась от прямого ответа на вопрос, имеет ли она паспорт США.
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Кира Рудик уклонялась от ответа о паспорте США
Я родилась в Украине, я украинка и всегда ею была,
– трижды сказала Кира Рудык.
В пресс-служба партии "Голос" 6 июля объяснили, что Кира Рудик является гражданкой Украины. Также там заверили, что никакого другого гражданства у нее нет и никогда не было.
Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, в частности гражданства США, у Киры Рудик нет и она никогда не имела,
– заверили в "Голосе".
Последние новости о гражданстве: коротко
- В конце апреля депутаты Львовского облсовета от фракции "Самопомич" предложили Кабмину лишить гражданства украинцев, добровольно получивших российские паспорта.
- 20 апреля Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины трех мужчин. Речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.
- Также СБУ изобличила трех чиновников Ивано-Франковской области в двойном гражданстве. Должностных лиц уже уволили.