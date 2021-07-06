Ситуация случилась в эфире одного из украинских телеканалов. Кира Рудик трижды уклонилась от прямого ответа на вопрос, имеет ли она паспорт США.

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Кира Рудик уклонялась от ответа о паспорте США

Я родилась в Украине, я украинка и всегда ею была,

– трижды сказала Кира Рудык.

В пресс-служба партии "Голос" 6 июля объяснили, что Кира Рудик является гражданкой Украины. Также там заверили, что никакого другого гражданства у нее нет и никогда не было.

Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, в частности гражданства США, у Киры Рудик нет и она никогда не имела,

– заверили в "Голосе".

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