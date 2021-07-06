Ситуація трапилась в ефірі одного з українських телеканалів. Кіра Рудик тричі ухилилась від прямої відповіді на питання, чи має вона паспорт США.
До теми "Голос" розвивається, а всі непорозуміння вирішить з'їзд, – Кіра Рудик
Кіра Рудик ухилялась від відповіді про паспорт США
Я народилась в Україні, є українкою і завжди нею була,
– тричі сказала Кіра Рудик.
У пресслужбі партії "Голос" 6 липня пояснили, що Кіра Рудик є громадянкою України. Також там запевнили, що жодного іншого громадянства вона не має та ніколи не мала.
Вона є громадянкою України. Жодного іншого громадянства, зокрема громадянства США, Кіра Рудик не має і ніколи не мала,
– запевнили у "Голосі".
Останні новини щодо громадянства: коротко
- Наприкінці квітня депутати Львівської облради від фракції "Самопоміч" запропонували Кабміну позбавити громадянства українців, які добровільно отримали російські паспорти.
- 20 квітня Володимир Зеленський підписав указ щодо припинення громадянства України трьох чоловіків. Йдеться про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна і Олександра Єрімічука.
- Також СБУ викрила трьох чиновників Івано-Франківської області на подвійному громадянстві. Посадовців вже звільнили.