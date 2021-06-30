Таку думку висловила лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик.

Ми починали в парламенті з 20 народних депутатів. Потім відбулися місцеві вибори, зараз "Голос" – партія з 26 осередками, 350 депутатами по всій країні в місцевих радах. Нас підтримує величезна кількість партійців та прихильників. Ця структура зростає достатньо швидко та змінюється, як і внутрішні взаємини в ній,

– заявила Кіра Рудик.

Лідерка впевнена, що саме з'їзд партії наприкінці липня допоможе вирішити складнощі цієї структури. Вона сподівається, що на партійному з'їзді 29 липня зможе висловитися кожен бажаючий і буде прийнято рішення продовжувати ліберальний проукраїнський шлях політсили.

Ми домовимося про те, яким чином рухатися далі. Це нормально, коли в структурі відбуваються конфлікти. У політиці такі речі є публічними. Проте це свідчить, що партія є максимально демократичною. Ви просто уявіть якусь іншу партію, де таке було б можливим,

– наголосила нардепка.

Лідерка "Голосу" також повідомила, що наразі про своє бажання очолити партію не заявив жоден політик.

"Сьогодні не змінилася ані програма "Голосу", ані цінності, за які ми стоїмо, ані голосування, якими ми змінюємо нашу країну. Тому я дивлюся з великим позитивом на те, куди ми рухаємось далі. Переобирати лідерів – нормально для демократичних партій нелідерського типу. Звичайно, питання вирішуватиме з'їзд. Ми чекаємо, чи взагалі з'являться ще кандидати для того, щоб очолити партію. Наразі таких немає", – резюмувала депутатка.