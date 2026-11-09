Шесть суток в ледяной воде: Буданов вручил награду водолазам ГСЧС

Как сообщает ГСЧС, водолазы Межрегионального центра быстрого реагирования на водных объектах ГСЧС Украины Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк были отмечены в номинации "Спасатель года" на VI благотворительной премии Golden Glove ("Рука помощи").

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Спасателей наградили за подводную операцию на киевской ТЭЦ

Награду лично вручил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

Эту награду спасатели получили за то, что ремонтировали киевскую ТЭЦ после сильного повреждения в результате российского обстрела в рамках подводной операции вместе с коллегами Андреем Власенко и Антоном Гайтаном.

Прошлой зимой после российского обстрела на одной из столичных ТЭЦ была повреждена критически важная труба, и станцию затопило. При морозах до -15 под угрозой срыва оказался ремонт оборудования, от которого зависели тепло и свет в домах тысяч украинцев.

Справка! Golden Glove – благотворительная премия, учрежденная Анной Буткевич. Она отмечает людей, чей труд и героизм помогают Украине выстоять.

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Напомним, в Министерстве энергетики Украины сообщали, что правительство учредило ежегодную премию за весомый вклад в обеспечение энергетической устойчивости Украины за "весомый вклад в обеспечение энергетической устойчивости Украины". Кандидатов будет отбирать специальный комитет во главе с первым вице-премьер-министром – министром энергетики, а решение о присуждении премий будет утверждать правительство.