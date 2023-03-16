Следовательно, по словам начальника ГУР МО Кирилла Буданова, без возобновления контроля над островом Змеиный россияне экономически уничтожили бы Украину.

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В чем состоит важность острова

Без восстановления контроля над островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили,

– заметил Буданов.

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва". Его поразили две противокорабельные ракеты нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ Нептун.

Глава Госпогранслужбы показал последнее фото крейсера "Москва"

В интервью журналистам глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал, что в первый день полномасштабного вторжения получил запись с острова, где прозвучала легендарная фраза "русский военный корабль, иди …" и фото крейсера "Москва". Это последняя фотография корабля перед его затоплением в апреле прошлого года.

Дейнеко рассказал, что последнее фото крейсера "Москва" было сделано украинскими воинами в 14:55 24 февраля 2022 года у острова Змеиный, который штурмовал флагман черноморского флота. Фотографию глава ГПСУ получил в 17:58 и она до сих пор находится в его телефоне.

Последнее фото "Москвы" в телефоне Сергея Дейнеки / Фото "Украинской правды"