В интервью журналистам глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал, что в первый день полномасштабного вторжения получил запись с острова, где прозвучала легендарная фраза "российский военный корабль, иди…" и фото крейсера "Москва". Это последняя фотография корабля перед его затоплением в апреле прошлого года.

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Последнее фото "Москвы"

Сергей Дейнеко рассказал, что последнее фото крейсера "Москва" было сделано украинскими воинами в 14:55 24 февраля 2022 года у острова Змеиный, штурмовавшего флагман черноморского флота. Фотографию глава ГНСУ получил в 17:58 и она до сих пор находится в его телефоне.

Последнее фото "Москвы" в телефоне Сергея Дейнеки / Фото "Украинской правды"

Ночью против 14 апреля 2022 года украинские войска поразили крейсер "Москва" двумя противокорабельными ракетами "Нептун", после чего флагман черноморского флота пошел ко дну.

Почему автор фразы о корабле до сих пор не известен общественности

Именно крейсер "Москва" послали по всему известному курсу наши воины. Однако сначала автором фразы считали морского пехотинца Романа Грибова. Уже позже стало известно, что посылам русский корабль не он, а пограничник. Приписывание авторства фразы Грибову стало своеобразной информационной операцией по безопасности настоящего автора, тогда еще бывшего в плену.

Однако после возвращения автора культовой фразы из плена его личность до сих пор остается в тайне. Сергей Дайнеко объясняет это тем, что до сих пор есть определенные вопросы безопасности, поэтому его личность не разрывают.

И у меня есть договоренность с ним, что пока они не решатся, я не сделаю ничего, что бы поставило его безопасность под сомнение,

– подчеркнул Дейнеко.

Также глава ГНСУ отметил, что в плен после штурма Змеиного попали 80 человек – военные и гражданские. Среди них 28 пограничников, 12 из которых удалось освободить, еще 16, к сожалению, до сих пор там.