Глава Пограничной службы Сергей Дейнека рассказал, что они сыграли на опережение. И уберегли от врага секретные документы.

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За 2 недели до вторжения пограничники предупреждали, что будет вторжение из Беларуси

Сергей Дейнека сообщил, что у Госпограничной службы своя очень эффективно работающая пограничная разведка прежде всего по сопредельным странам: России и ее сателлита – Беларуси.

Мы знали о планируемом вторжении. Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали", "все готовились". Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за 2 недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины из республики Беларусь по Чернобыльской зоне,

– сказал Дейнека.

Он уточнил, что долгое время пограничники полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства России.

У нас были видеоматериалы, фото, мы подробно знали план. Поэтому это дало возможность и нам качественно готовиться,

– сообщил он.

В структуре ясно понимали, что вторжение будет с территории Беларуси, по Чернобыльскому направлению, а также на границе Харьковской и Луганской областей – там враг хотел зайти на территорию Украины с целью окружения и ликвидации нашей группировки в зоне Операции объединенных сил.

Поэтому мы, по возможности, реагировали нашими боевыми резервами, перемещали боевые пограничные комендатуры быстрого реагирования. Однако если быть откровенными, то Вооруженные силы до нас не успели вовремя дойти, как не дошли они на границу и в 2014-м,

– констатировал он.

Вместе с тем он признался, что до конца был неуверен, уйдут ли россияне из временно оккупированного Крыма.

Пограничники раньше времени вывезли тайные документы

Дейнека рассказал, что за две недели до начала полномасштабного вторжения пограничники полностью эвакуировали всю тайную документацию личных и жилищных дел своего персонала из Мариуполя, Краматорска, Лисичанская, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Луцка, Киева, Борисполя, Бердянская, Одессы и Херсона.

Я колебался и думал, проводить ли эвакуацию этой документации именно из Крымского направления, потому что до последнего не верил, что может быть вторжение именно из Крыма,

– сказал он.

Справка. 21 февраля Сергей Дейнека в письменном виде проинформировал все высшие органы о том, что будет полномасштабная война. Россия постоянно переносила планируемую дату вторжения. Сначала это было 19 февраля, затем 22 и последняя – 24 февраля.