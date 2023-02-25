Голова Прикордонної служби Сергій Дейнека розповів, що вони зіграли на випередження. Й вберегли від ворога секретні документи.

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За 2 тижні до вторгнення прикордонники попереджали, що буде вторгнення з Білорусі

Сергій Дейнека повідомив, що в Держприкордонної служби своя прикордонна розвідка, яка дуже ефективно працює, насамперед по суміжних країнах: Росії та її сателіту – Білорусі.

Ми знали про вторгнення, яке планується. Звичайно, зараз є багато інформації, що "всі знали", "всі готувалися". Проте Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави. Я доповів президенту за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні,

– сказав Дейнека.

Він уточнив, що впродовж тривалого часу прикордонники повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва Росії.

У нас були відеоматеріали, фото, ми знали детально план. Тому це дало можливість і нам якісно готуватися,

– повідомив він.

У структурі чітко розуміли, що вторгнення буде з території Білорусі, по Чорнобильському напрямку, а також на кордоні Харківської й Луганської областей – там ворог хотів зайти на територію України з метою оточення і ліквідації нашого угруповання в зоні Операції об'єднаних сил.

Тому ми, наскільки могли, реагували нашими бойовими резервами, переміщали бойові прикордонні комендатури швидкого реагування. Проте, якщо бути відвертими, то Збройні сили до нас не встигли вчасно дійти, як не дійшли вони на кордон і в 2014-му,

– констатував він.

Разом з тим він зізнався, що до кінця був невпевнений, чи підуть росіяни з тимчасово окупованого Криму.

Прикордонники завчасно вивезли таємні документи

Дейнека розповів, що за два тижні до початку повномасштабного вторгнення прикордонники повністю евакуювали всю таємну документацію особових і житлових справ свого персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси й Херсона.

Я вагався і думав, чи проводити евакуацію цієї документації саме з Кримського напрямку, тому що до останнього не вірив, що може бути вторгнення саме з Криму,

– сказав він.

Довідка. 21 лютого Сергій Дейнека письмово поінформував всі вищі органи про те, що буде повномасштабна війна. Росія постійно переносила заплановану дату вторгнення. Спочатку це було 19 лютого, потім 22 й остання – 24 лютого.