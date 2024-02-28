Все участники операции между собой договорились о беспрецедентных мерах безопасности. Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

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"Они договорились между собой, что никто живым в плен не попадет. Даже когда они возвращались в плав через пролив, более четырех – шести часов они плыли с гранатами в руках. Если бы этих парней пытались достать из воды, никто бы живым их не достиг. Это беспрецедентное мужество и преданность ГУР, а также украинского народа", – подчеркнул он.

В ГУР рассматривали худший сценарий

Как отметил Валерий Кондратюк, тогда ГУР получило разведывательную информацию, что Россия размещает большое количество вертолетов на территории временно оккупированного Крыма, на аэродроме Джанкоя.

Мы в разведке всегда оцениваем худший сценарий. Худший сценарий – это то, что это была подготовка к десантной операции на низких высотах, когда наша противовоздушная оборона не будет способна ни заметить, ни поразить вертолеты, высадка десанта и захват украинской территории,

– объяснил генерал-лейтенант.

Когда Россия аннексировала Крым, то полуостров остался без воды. Кремлю нужно было искать новые возможности восстановить водоснабжение. Сначала они возлагали надежды на партии кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Однако впоследствии российский диктатор решил использовать военные силы для достижения своей цели.

"Таким образом мы пытались предвидеть и быть готовыми, если такой худший сценарий произойдет. К сожалению, тогда мы не получили поддержку Запада, потому что они были ограничены именно политическим решением со стороны администрации президента США Барака Обамы", – вспомнил Кондратюк.

Это стало вызовом для России

Бывший начальник ГУР МО отметил, что проведение такой рейдовой операции в Крыму шокировали Кремль. Ведь в России были уверены, что контролируют правоохранительные, разведывательные органы Украины.

Это для них было шоком и вызовом. Потому что они поняли, насколько динамика быстро меняется, насколько нам за короткое время удалось сделать украинизацию украинских разведывательных спецслужб. Это я считаю одним из таких главных результатов, которые были в то время,

– добавил он.