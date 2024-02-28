Усі учасники операції між собою домовились про безпрецедентні заходи безпеки. Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.

Читайте також У Криму російське зло має зазнати ключової поразки, – Зеленський звернувся до українців

"Вони домовились між собою, що ніхто живим в полон не потрапить. Навіть коли вони поверталися у плав через протоку, понад чотирьох – шести годин вони пливли з гранатами в руках. Якби цих хлопців намагалися дістати з води, ніхто б живим їх не досяг. Це безпрецедентна мужність і відданість ГУР, а також українського народу", – підкреслив він.

У ГУР розглядали найгірший сценарій

Як зазначив Валерій Кондратюк, тоді ГУР отримало розвідувальну інформацію, що Росія розміщує велику кількість гелікоптерів на території тимчасово окуповано Криму, на аеродромі Джанкоя.

Ми в розвідці завжди оцінюємо найгірший сценарій. Найгірший сценарій – це те, що це була підготовка до десантної операції на низьких висотах, коли наша протиповітряна оборона не буде здатна ані помітити, ані вразити гелікоптери, висадка десанту і захоплення української території,

– пояснив генерал-лейтенант.

Коли Росія анексувала Крим, то півострів залишився без води. Кремлю потрібно було шукати нові можливості відновити водопостачання. Спочатку вони покладали надії на партії кума Владіміра Путіна Віктора Медведчука. Однак згодом російський диктатор вирішив військові сили для досягнення своєї мети.

"У такий спосіб ми намагалися передбачити і бути готовими, якщо такий найгірший сценарій відбудеться. На жаль, тоді ми не отримали підтримку Заходу, тому що вони були обмежені саме політичним рішенням з боку адміністрації президента США Барака Обами", – пригадав Кондратюк.

Це стало викликом для Росії

Колишній начальник ГУР МО зауважив, що проведення такої рейдової операції в Криму шокували Кремль. Адже у Росії були впевнені, що контролюють правоохоронні, розвідувальні органи України.

Це для них було шоком і викликом. Тому що вони зрозуміли, наскільки динаміка швидко змінюється, наскільки нам за короткий час вдалося зробити українізацію українських розвідувальних спецслужб. Це я вважаю одним з таких головних результатів, які були в той час,

– додав він.