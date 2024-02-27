Глава ГУР був одним з офіцерів підрозділу, який захоплював російські безпілотники та засоби зв'язку. Робили це, щоб техніки ЦРУ потім могли перепрофілювати їх і зламати шифрувальні системи.

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Офіцери ЦРУ залишались в Україні під час вторгнення

Видання зауважило, що на початку повномасштабного вторгнення стосунки України з ЦРУ були вже такими міцними та глибокими, що їхні офіцери залишалися на Заході України, коли адміністрація Байдена евакуювала американський персонал за декілька тижнів до російського вторгнення в лютому 2022 року.

Вже під час вторгнення Росії в Україну офіцери передавали критично важливу розвідувальну інформацію. Зокрема, про те, де саме Росія планує завдати ударів та які системи озброєнь вона використовуватиме.

Тодішній глава СБУ сказав: "Без них у нас не було б жодного способу протистояти росіянам чи перемогти їх".

Іноземні журналісти провели понад 200 інтерв'ю з нинішніми та колишніми посадовцями України, США та Європи, які розповіли про партнерство розвідки України та США.

Воно поступово розширилося, перетворивши Україну на центр збору розвідувальної інформації, який перехоплював більше російських повідомлень, ніж спочатку з ними могло впоратися представництво ЦРУ в Києві,

– написало видання.

Що NYT розповіло про діяльність Буданова в розвідці

Кирило Буданов у підрозділі 2245 був висхідною зіркою. Адже він був відомий своїми сміливими операціями в тилу ворога і мав тісні зв'язки з ЦРУ.

Агентство підготувало його, а також зробило надзвичайний крок, відправивши на реабілітацію до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді після того, як він був поранений у праву руку під час боїв на Донбасі,

– заявили в NYT.

Там також розповіли, що тоді ще підполковник Кирило Буданов під час однієї з операцій переодягнувся у російську форму та висадився в окупованому Криму. Далі він переправив бійців через вузьку затоку на надувних катерах. Вже на півострові наших бійців зустрів елітний підрозділ російського спецназу.

Під час бою окупанти зазнали втрат – серед убитих був син російського генерала. Потім українська група відступила до берегової лінії та декілька годин пливла на підконтрольну Україні територію,

– написало видання.

У NYT також зауважили, що це була катастрофа, адже у публічному зверненні президент Путін звинуватив українців у підготовці теракту та пообіцяв помститися за загибель російських бойовиків.

Тоді партнерство було настільки успішним, що ЦРУ захотіло повторити його з іншими європейськими спецслужбами, орієнтованими на протидію Росії.

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Заяви NYT про розвідку та реакція на них

Журналісти розповіли, що вздовж російського кордону в межах співпраці ЦРУ та ГУР побудували 12 секретних об'єктів. Видання називає їх оперативними базами.

Також видання написало, що американська та українська розвідки побудували ще дві секретні бази для перехоплення російських повідомлень.

Разом з 12 передовими оперативними базами, які, за словами генерала Кондратюка, функціонують, ГУР зараз збирає і виробляє більше розвідувальних даних, ніж будь-коли за час війни. Значною частиною даних наші розвідники діляться з ЦРУ.

Колишній керівник Головного управління розвідки Валерій Кондратюк прокоментував "Українській правді" дані видання про те, що ЦРУ допомогло побудувати в Україні секретні бази для розвідувальної роботи проти Росії.

Він заявив, що ця співпраця – це дорога з двостороннім рухом: "Важко було, коли в них все добре, все налагоджено, переконати їх, що Україна має вирішальне для них значення. Щодо збору інформації проти Росії. І тут головне було не те, щоб їм сказати, що вони мають ризикувати, а показати, що це відкриє нові якісні можливості для їхньої національної безпеки".

А щодо баз – це були не бази, це були власні спроможності ГУР, які ми розбудовували. Тому що до цього часу не було жодних розвідувальних можливостей проти Росії. Але звісно, коли були захоплені території, ці можливості треба було терміново створювати. І ми створювали ці розвідувальні пункти вздовж кордону з Росією,

– заявив Валерій Кондратюк.

Ексочільник ГУР додав, що саме наші партнери доклали багато зусиль щодо підготовки. Українська розвідка тоді набрала кращих офіцерів, які потім отримали підготовку на Заході: і агентурну, і в технічному плані.

За словами Кондратюка, далі ці люди успішно виконували задачі: "І на початок російської агресії ГУР, Міноборони мали наявні сили та засоби як на території Росії, так і на своїй території – готовий партизанський рух".