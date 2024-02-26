На форумі "Україна. Рік 2024" Буданов заявив, що цілями ГУР в Судані метою є боротьба за вплив України та знищення противника де тільки можливо. Відео зі спецоперацій з цієї свідчать про серйозність намірів.

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ГУР знищує противника всюди

Згадаємо, що у лютому ГУР захопило в полон найманців ПВК "Вагнера", які планували повалення уряду Судану. Вони також вербували місцевих для своїх цілей.

Мета – боротьба за вплив України у світі й знищення противника на всіх можливих територіях,

– наголосив голова української розвідки.

Водночас видання Kyiv Post у листопаді 2023 року публікувало відео, яке підтверджує слова Буданова про глобальну місію української розвідки. На кадрах видно, як українські спецпризначенці ведуть полювання на "вагнерівців" у Судані.

Зверніть увагу! CNN на початку осені 2023 року інформувало про дронові удари та наземні операції Головного управління розвідки проти сил, що підтримують приватну російську компанію "Вагнера".

Контекст

Ще у травні 2023 року Кирило Буданов обіцяв знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу. Згодом він повторював свої слова.

"Ми будемо шукати і полювати на російських воєнних злочинців, і рано чи пізно цей час настане, де б вони не були. Тому не варто дивуватися, коли на якійсь території щось трапляється з російськими воєнним", – стверджував генерал-лейтенант.

Відео з Судану справді показують, що українські спецпризначенці, полюючи на "вагнерівців", виконують це завдання – тобто працюють на те, аби світ був у безпеці.

Вочевидь, операції в Судані є частиною ширшої стратегії боротьби з російським впливом та злочинністю за кордоном.

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Українська розвідка демонструє свою готовність діяти рішуче та ефективно, використовуючи всі доступні засоби для захисту національних інтересів, хоча й у ГУР не завжди про це говорять відкрито.