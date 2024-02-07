Ворожим злочинцям буде непереливки в будь-якій точці світу. Майор ЗСУ Ігор Чечеринда розповів 24 Каналу, що українські військові захищають не тільки Україну від зла, а й інші держави.

До теми Росія вважає, що усунула загрозу від "вагнерівців", – розвідка Британії

Україна на стороні добра

Бійці спецпідрозділу "Тимур" ГУР МО взяли в полон трьох людей, а інших ліквідували. Один з них російськомовний, він і відповідав на запитання. Загалом бійців було понад 100 осіб і їм платили по тисячі доларів.

Допитуваний розповів, що ПВК "Вагнера" прямували до Хартума, столиці Судану, а потрапили в країну через ЦАР. Вони планували повалити законний уряд, бо в державі вже тривалий час триває громадянська війна. Також вагнерівців підозрюють у вбивствах місцевого мирного населення.

Зверніть увагу! Збройний конфлікт у Судані вкотре спалахнув 15 квітня 2023 року. У столиці Хартумі та інших частинах країни тривають запеклі бої між підрозділами регулярної суданської армії та Силами швидкого реагування. Кремль має в цій країні свої поважні економічні та стратегічні інтереси, пов'язані, наприклад, із золотими копальнями.

Українські Сили оборони не лише допомагають партнерам в Судані. Вони знищують російську "заразу", яка поширюється не тільки в Росії та залізла в Україну, але й в далекому Хартумі.

Ми на стороні добра. Ми захищаємо не лише Україну від нечисті, а й законний уряд Судану,

– підкреслив Ігор Чечеринда.

Що українські війська роблять у Судані