Ворожим злочинцям буде непереливки в будь-якій точці світу. Майор ЗСУ Ігор Чечеринда розповів 24 Каналу, що українські військові захищають не тільки Україну від зла, а й інші держави.
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Україна на стороні добра
Бійці спецпідрозділу "Тимур" ГУР МО взяли в полон трьох людей, а інших ліквідували. Один з них російськомовний, він і відповідав на запитання. Загалом бійців було понад 100 осіб і їм платили по тисячі доларів.
Допитуваний розповів, що ПВК "Вагнера" прямували до Хартума, столиці Судану, а потрапили в країну через ЦАР. Вони планували повалити законний уряд, бо в державі вже тривалий час триває громадянська війна. Також вагнерівців підозрюють у вбивствах місцевого мирного населення.
Українські Сили оборони не лише допомагають партнерам в Судані. Вони знищують російську "заразу", яка поширюється не тільки в Росії та залізла в Україну, але й в далекому Хартумі.
Ми на стороні добра. Ми захищаємо не лише Україну від нечисті, а й законний уряд Судану,
– підкреслив Ігор Чечеринда.
Що українські війська роблять у Судані
- Після державного перевороту в жовтні 2021 року Суданом керує рада генералів. У центрі протистояння опинилися 2 військових – генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який є головою Збройних сил і фактичним керівником країни, і його заступник та лідер Сил швидкого реагування генерал Мохамед Хамдан Дагало, більш відомий як Хемедті. Вони не дійшли згоди щодо напрямку, у якому має рухатися країна, і щодо пропонованого переходу до цивільного правління.
- Ще у травні 2023 року начальник ГУР МО Кирило Буданов пообіцяв знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували. Тому кампанія в Судані, яка, вочевидь, триває, є частиною цього завдання.
- Відомо, що Росія брала безпосередню участь у перевороті в Судані у 2019 році, підтримувала Хемедті та його бойовиків у конфлікті, а також постачала зброю. Натомість ПВК "Вагнера" надавали ракети класу "земля – повітря" для місцевих Сил швидкого реагування.