Вражеским преступникам будет несладко в любой точке мира. Майор ВСУ Игорь Чечеринда рассказал 24 Каналу, что украинские военные защищают не только Украину от зла, но и другие государства.
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Украина на стороне добра
Бойцы спецподразделения "Тимур" ГУР МО взяли в плен трех человек, а остальных ликвидировали. Один из них русскоязычный, он и отвечал на вопросы. В общем бойцов было более 100 человек и им платили по тысяче долларов.
Допрашиваемый рассказал, что ЧВК "Вагнера" направлялись в Хартум, столицы Судана, а попали в страну через ЦАР. Они планировали свергнуть законное правительство, потому что в государстве уже длительное время продолжается гражданская война. Также вагнеровцев подозревают в убийствах местного мирного населения.
Украинские Силы обороны не только помогают партнерам в Судане. Они уничтожают российскую "заразу", которая распространяется не только в России и залезла в Украину, но и в далеком Хартуме.
Мы на стороне добра. Мы защищаем не только Украину от нечисти, но и законное правительство Судана,
– подчеркнул Игорь Чечеринда.
Что украинские войска делают в Судане
- После государственного переворота в октябре 2021 года Суданом руководит совет генералов. В центре противостояния оказались 2 военных – генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, который является главой Вооруженных сил и фактическим руководителем страны, и его заместитель и лидер Сил быстрого реагирования генерал Мохамед Хамдан Дагало, более известный как Хемедти. Они не пришли к согласию относительно направления, в котором должна двигаться страна, и относительно предлагаемого перехода к гражданскому правлению.
- Еще в мае 2023 года начальник ГУР МО Кирилл Буданов пообещал уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились. Поэтому кампания в Судане, которая, очевидно, продолжается, является частью этой задачи.
- Известно, что Россия принимала непосредственное участие в перевороте в Судане в 2019 году, поддерживала Хемедти и его боевиков в конфликте, а также поставляла оружие. А ЧВК "Вагнера" предоставляли ракеты класса "земля – воздух" для местных Сил быстрого реагирования.