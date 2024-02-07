Вражеским преступникам будет несладко в любой точке мира. Майор ВСУ Игорь Чечеринда рассказал 24 Каналу, что украинские военные защищают не только Украину от зла, но и другие государства.

К теме Россия считает, что устранила угрозу от "вагнеровцев", – разведка Британии

Украина на стороне добра

Бойцы спецподразделения "Тимур" ГУР МО взяли в плен трех человек, а остальных ликвидировали. Один из них русскоязычный, он и отвечал на вопросы. В общем бойцов было более 100 человек и им платили по тысяче долларов.

Допрашиваемый рассказал, что ЧВК "Вагнера" направлялись в Хартум, столицы Судана, а попали в страну через ЦАР. Они планировали свергнуть законное правительство, потому что в государстве уже длительное время продолжается гражданская война. Также вагнеровцев подозревают в убийствах местного мирного населения.

Обратите внимание! Вооруженный конфликт в Судане в очередной раз вспыхнул 15 апреля 2023 года. В столице Хартуме и других частях страны продолжаются ожесточенные бои между подразделениями регулярной суданской армии и Силами быстрого реагирования. Кремль имеет в этой стране свои важные экономические и стратегические интересы, связанные, например, с золотыми рудниками.

Украинские Силы обороны не только помогают партнерам в Судане. Они уничтожают российскую "заразу", которая распространяется не только в России и залезла в Украину, но и в далеком Хартуме.

Мы на стороне добра. Мы защищаем не только Украину от нечисти, но и законное правительство Судана,

– подчеркнул Игорь Чечеринда.

Что украинские войска делают в Судане