Глава держави зазначив, що 26 лютого брав участь у роботі спеціального саміту у Парижі. Мовиться про саміт лідерів, організований президентом Франції Еммануелем Макроном.

Читайте також Навіть не половину: Зеленський розповів, скільки з мільйона снарядів ЄС надав Україні

За словами Володимира Зеленського, головна тематика саміту – все, що посилює нас у Європі, стійкість та спромоєності. Мовиться про наші арсенали, нашу здатність виробляти зброю, постачання зброї для України, а також безперервність підтримки.

Усе, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру,

– зазначив він.