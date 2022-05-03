Здесь уже говорится именно о политике, а не о вере или религии. Об этом в эфире 24 канала сообщил историк Александр Алферов.

К теме Папа Римский заявил, что просил о встрече с Путиным в Москве, но ответа не получил

Чего боится Путин и Кирилл

По его словам, в этом случае мы должны рассмотреть эту ситуацию с той стороны, что Папа Римский как глава государства, хоть и не светского, пригласил на встречу другого главу государства. Как отметил Алферов, здесь срабатывает международная дипломатия, которая почему-то не происходит.

Он отметил, что сейчас Путин – это фактически узурпатор власти, поскольку Россия – это тоталитарное государство. В то же время патриарх Кирилл еретик и представляет собой явление цезарепапизма – когда власть управляет духовенством.

И Кирилл, и Путин боятся, что когда с ними встретится Папа Римский, то скажет им это. Боятся, что будет голос не просто главы государства к главе государства, а голос человека с принятием чистой каноничности к 2 еретикам, поэтому, конечно, они этого не хотят,

– подчеркнул Алферов.

Еретическая секта

Он также добавил, что сейчас православие в России – это еретическая секта, поскольку патриарх Кирилл вмешивается не на свои канонические территории. В частности, в Украину, Беларусь и даже в страны Африки.

Читайте также Папа Римский трижды обращался к Путину по поводу эвакуации из Мариуполя

По словам историка, недавно Кирилл начал махинациями и подкупами забирать приходы в Африке у патриарха Александрийского. Как отметил Алферов, так Кирилл якобы намекнул, что он был неправ, когда подтвердил украинский Томос.

Справка. Цезарепапизм – термин, означающий использование государством церкви как политического инструмента. В то же время священнослужителей – как государственных чиновников. Такое явление характерно для Византийской и Российской империй.

Источник: Википедия

Историк рассказал, почему Путин и Кирилл боятся встречи с Папой Римским: смотрите видео



Отношение Франциска к войне в Украине: коротко