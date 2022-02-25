Согласно документу, глава МИД Ватикана должен был вызвать к себе посла. Однако Папа 25 февраля самостоятельно уехал в посольство России при Святом Престоле.

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Папа Римский посетил посольство России из-за нападения на Украину

Информацию о посещении российского посольства подтвердил представитель Ватикана Маттео Бруни.

Он (говорится о Папе Римском – 24 канал) пошел, чтобы выразить свою обеспокоенность войной,

– объяснил Бруни.

Спикер рассказал, что в посольстве России при Святом Престоле Франциск провел ориентировочно 30 минут. Маттео Бруни больше не раскрывал детали визита.

Однако, очевидно, впервые в истории произошло необычное событие. До сих пор было принято, что посла страны вызывает глава МИД Ватикана или дипломат встречается с Папой в Апостольском дворце.

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