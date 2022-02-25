Згідно з документом, очільник МЗС Ватикану мав викликати до себе посла. Проте Папа 25 лютого самотужки поїхав до посольства Росії при Святому Престолі.
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Папа Римський відвідав посольство Росії через напад на Україну
Інформацію про відвідини російського посольства підтвердив речник Ватикану Маттео Бруні.
Він (мовиться про Папу Римського – 24 канал) пішов, щоб висловити свою стурбованість війною,
– пояснив Бруні.
Речник розповів, що у посольстві Росії при Святому Престолі Франциск провів орієнтовно 30 хвилин. Маттео Бруні більше не розкривав деталей візиту.
Проте, очевидно, вперше в історії відбулась незвичайна подія. Досі було прийнято, що посла країни викликає очільник МЗС Ватикану, або дипломат зустрічається з Папою в Апостольському палаці.