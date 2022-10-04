Такое предположение высказал нардеп Ярослав Железняк. Он добавил, что есть и другие кандидаты, но нардеп меньше верит в их карьерный рост.

Важно Кирилл Шевченко подал в отставку с поста главы НБУ

Он добавил, что отставка путем голосования в Верховной Раде Кирилла Шевченко состоится уже в течение этой недели. Состоится ли назначение в ближайшие дни, пока неизвестно.

Кого еще называют претендентом на пост главы НБУ

СМИ называют претенденткой на должность главы НБУ Оксану Маркарову – это госпожа посол Украины в США. Официального подтверждения этого, как и реакции Маркаровой, пока нет. Другой кандидат, который с большей вероятностью может стать главой Нацбанка, Андрей Пышный.

Что известно об Андрее Пышном

Он родился 26 октября 1974 в селе Доброводы Тернопольской области. В 1996 году окончил Черновицкий государственный университет по специальности "правоведение", а в 2005-м – Украинскую академию банковского дела НБУ по специальности "банковское дело".

Трудовой путь Андрей Пышный начал в Черновицком государственном университете в 1996 году как преподаватель-стажер, ассистент кафедры конституционного, административного и финансового права.

В 2000 году начал работу в "Ощадбанке" в должности руководителя юридического управления. А уже в 2003 году Пышный стал первым заместителем председателя правления "Ощадбанка". Он занимал этот пост до 2007-го. В 2007 году перешел в другой госбанк – "Укрэксимбанк", где с марта по май занимал должность первого заместителя председателя правления.

Пышный вернулся в "Ощадбанк" в 2014 году на должность председателя правления. Его 5-летний контракт завершился в 2019 году, но наблюдательный совет пролонгировал его полномочия. Впоследствии он принял участие в конкурсе на должность председателя правления "Ощадбанка", но результаты отменили. В мае 2022 стал советником действующего председателя правления финучреждения Сергея Наумова.

Кирилл Шевченко заявил, что уходит в отставку вечером 4 октября. Он поблагодарил украинского лидера за проявленное доверие, а также – совместную работу в пользу Украины. Шевченко подчеркнул, что говорит о мирном и военном времени.

Друзья, по причинам, связанным со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность главы Национального банка Украины,

– заявил Шевченко.

Он добавил, что выполнил свою миссию – обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны России с Украиной.