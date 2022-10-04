Таке припущення висловив нардеп Ярослав Железняк. Він додав, що є й інші кандидати, але нардеп менше вірить в їх кар'єрне зростання.

Важливо Кирило Шевченко подав у відставку з посади голови НБУ

Він додав, що відставка шляхом голосування у Верховній Раді Кирила Шевченка відбудеться вже протягом цього тижня. Чи відбудеться призначення найближчими днями, поки невідомо.

Кого ще називають претендентом на пост глави НБУ

ЗМІ називають претенденткою на посаду очільниці НБУ Оксану Маркарову – це пані посол України в США. Офіційного підтвердження цього, як і реакції Маркарової, наразі немає. Інший кандидат, який з більшою ймовірністю може стати головою Нацбанку, Андрій Пишний.

Що відомо про Андрія Пишного

Він народився 26 жовтня 1974 року у селі Доброводи Тернопільської області. У 1996 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю "правознавство", а у 2005-му – Українську академію банківської справи НБУ за спеціальністю "банківська справа".

Трудовий шлях Андрій Пишний почав у Чернівецькому державному університеті у 1996 році як викладач-стажист, асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

У 2000 році почав роботу в "Ощадбанку" на посаді керівника юридичного управління. А вже у 2003 році Пишний став першим заступником голови правління "Ощадбанку". Він обіймав цю посаду до 2007-го. У 2007 році перейшов до іншого держбанку – "Укрексімбанку", де з березня до травня обіймав посаду першого заступника голови правління.

Пишний повернувся до "Ощадбанку" у 2014 році на посаду голови правління. Його 5-річний контракт завершився у 2019 році, але наглядова рада пролонгувала його повноваження. Згодом він взяв участь у конкурсу на посаду голови правління "Ощадбанку", але результати скасували. У травні 2022 року став радником чинного голови правління фінустанови Сергія Наумова.

Додамо, що Кирило Шевченко заявив, що йде у відставку ввечері 4 жовтня. Він подякував українському лідеру за виявлену довіру, а також – спільну роботу на користь України. Шевченко наголосив, що говорить про мирний та воєнний час.

Друзі, через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України,

– заявив Шевченко.

Він додав, що виконав свою місію – забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни Росії з Україною.