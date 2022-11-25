Расследователи отметили, что Шевченко живет в Вене. Они зафиксировали перемещение разыскиваемого на видео.

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Экспредседатель НБУ находился в компании бывшего замминистра юстиции Дениса Чернышева, который тоже в розыске.

Что установили расследователи

По информации журналистов, Шевченко поселился в здании, когда-то принадлежавшем венскому состоятельному классу. Там есть собственный спа-салон, большой бассейн и фитнес-центр. Расследователи рассказали – Шевченко много времени находится дома.

В течение нескольких дней мы подъезжаем по этому же адресу, но бывшего чиновника больше не удается заметить. На третьем этаже дома иногда горит свет, – отметили в расследовании.

Обратите внимание – Шевченко подал в отставку перед объявлением в розыск: смотрите видео

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