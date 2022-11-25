Расследователи отметили, что Шевченко живет в Вене. Они зафиксировали перемещение разыскиваемого на видео.
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Экспредседатель НБУ находился в компании бывшего замминистра юстиции Дениса Чернышева, который тоже в розыске.
Что установили расследователи
По информации журналистов, Шевченко поселился в здании, когда-то принадлежавшем венскому состоятельному классу. Там есть собственный спа-салон, большой бассейн и фитнес-центр. Расследователи рассказали – Шевченко много времени находится дома.
В течение нескольких дней мы подъезжаем по этому же адресу, но бывшего чиновника больше не удается заметить. На третьем этаже дома иногда горит свет, – отметили в расследовании.
Обратите внимание – Шевченко подал в отставку перед объявлением в розыск: смотрите видео
Что известно об эксглаве НБУ: последние новости
- Недавно Шевченко был замечен в обществе экснардепа Александра Грановского, который также находится в розыске. Они прячутся от НАБУ и САП. Кроме того, Высший антикоррупционный суд готовит им подозрения.
- Грановского подозревают в организации коррупционной схемы, нанесшей ущерб на 93,3 миллиона гривен.
- Ранее, в сентябре, Шевченко уехал в командировку в Лондон. Уже 4 октября подал в отставку из-за якобы проблем со здоровьем.
- Экс-должника подозревают в хищении 200 миллионов гривен Укргазбанка за 2014 – 2019 годы. Поэтому 6 октября НАБУ сообщило ему о подозрении.
- Уже 8 октября Шевченко был объявлен в международный розыск.