Родные и близкие надеялись на улучшение его состояния до последнего. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

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Как вспоминают Кирилла

В день трагедии, 4 апреля, парень был на прогулке с друзьями – его товарищ, 17-летний Никита Солониченко, погиб сразу.

После российской атаки Кирилла госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Сначала он находился в медикаментозном сне, однако в последние дни даже открывал глаза и реагировал на окружение.

Замечательный друг и товарищ, человек-улыбка, который заряжал всех своим смехом. Добрый, искренний и вежливый. Ты был лучшим из лучших. Лети, наш мальчик. Мы никогда не забудем, ты навеки в наших сердцах,

– вспоминают покойного близкие друзья.

К слову, в больницах после ракетного удара остаются 5 детей и 16 взрослых. 8-летнему Матвею пришлось ампутировать руку, 3-летней Афине достали осколок из головы, а 4-летнему Ярчику провели реконструкционную операцию.